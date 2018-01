Aplicação de fitness revela bases militares secretas dos EUA

Plataforma guarda a trajetória percorrida pelos utilizadores.

A aplicação de fitness Strava permitiu localizar várias bases militares secretas dos Estados Unidos. Isto foi possível devido à trajetória percorrida por alguns militares enquanto utilizavam a aplicação para obter dados como o tempo percorrido e as calorias gastas.

A descoberta foi realizada por Nathan Ruser, de 20 anos. O estudante de segurança internacional na Universidade Nacional da Austrália encontrava-se a analisar o site quando se deparou com o mapa, que revelava bases nos Estados Unidos, na Síria, no Afeganistão e em muitos outros países.

"Olhei para aquilo e pensei 'isto não devia estar aqui, isto não é bom", revelou o jovem à BBC. Para Ruser, o melhor que podia fazer era expor a vulnerabilidade para que pudesse ser melhorada. "Eventualmente alguém ia perceber. Aconteceu ser eu a fazer a ligação", sublinhou.

"Pode-se tornar especialmente perigoso se os soldados usam a aplicação como as pessoas comuns e a ativam enquanto fazem exercício", concluiu.

"O nosso mapa global agrega e representa de forma anónima mais de um bilião de atividades partilhadas na plataforma", pode-se ler num comunicado emitido pela empresa. No entanto, todos os dados, como o percurso e até os nomes dos utilizadores, podem ser consultados no site da mesma.

Na nota partilhada, a empresa ainda garantiu estar empenhada em trabalhar juntamente com o exército norte-americano com os órgãos do governo de forma a proteger estas zonas sensíveis.

A porta-voz do departamento de defesa dos EUA, Maj Audricia Harris, já fez questão de sublinhar que estes assuntos são levados muito a sério pelo governo e que já estão a ser tomadas as medidas necessárias para manter a segurança tanto dos militares como da localização das bases.