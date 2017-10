Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aplicação para telemóvel que incentiva poligamia causa polémica

'Ayo Poligami' (Venha a Poligamia) já atraiu mais de 56 mil utilizadores na Indonésia.

03.10.17

Uma aplicação para telemóvel que incentiva a poligamia está a causar controvérsia na Indonésia, mas o seu criador afirma que quer "simplesmente ajudar" mulheres entre os 40 e 60 anos.



Ayo Poligami (Venha a Poligamia) é uma aplicação gratuita para 'smartphones' que ajuda homens a encontrar mulheres que desejam pertencer a "grandes famílias".



A aplicação, voltada para homens solteiros e casados, viúvos e viúvas, já atraiu mais de 56 mil utilizadores desde o seu lançamento em abril, disse esta terça-feira à agência de notícias francesa AFP Lindu Cipta Pranayama, o criador e designer da aplicação.



Esta plataforma foi fechada recentemente devido a um grande número de contas falsas, mas uma nova versão será relançada na quinta-feira, com critérios mais rigorosos para os utilizadores, acrescentou Pranayama.



"Por causa da controvérsia, inicialmente pensei em remover permanentemente a aplicação, mas quando percebi que muitas mulheres com quarenta ou cinquenta anos ainda estavam solteiras, decidi mantê-la", explicou o designer de 35 anos.



Uma lei de 1974 na Indonésia estabelece o casamento como a união entre um homem e uma mulher, mas a poligamia é tolerada sob certas circunstâncias, sendo que um homem pode ter até quatro esposas.



Um homem deve fazer o pedido a um tribunal islâmico e respeitar várias condições, incluindo a apresentação de um acordo escrito em que a sua mulher aceita o casamento do marido com outra pessoa.



Legalmente, a poligamia é em geral malvista neste país do sudeste asiático.



Os defensores das mulheres acreditam que existe uma forte ligação entre a poligamia e a violência doméstica.



"Quando o marido pratica a poligamia, as mulheres são vítimas de violência psicológica", disse Adriana Venny Aryani, membro da Comissão Nacional contra a Violência sobre a Mulher.



"A poligamia promovida pela aplicação viola a Constituição indonésia", afirmou Adriana Venny Aryani.