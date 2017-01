Starbucks oferece empregos a rejeitados por Trump

Em resposta ao decreto que dificulta a entrada nos EUA de cidadãos de sete países muçulmanos, incluindo a Síria, a Starbucks anunciou esta segunda-feira empregos para 10.000 refugiados e a Airbnb alojamento gratuito aos que ficarem bloqueados nos aeroportos.



Numa carta aos funcionários, o presidente da cadeia de cafés Starbucks, Howard Schultz, afirma-se "profundamente preocupado": "Vivemos tempos sem precedentes, tempos em que vemos a consciência do nosso país e a promessa do sonho americano serem postos em causa".



Schultz promete no texto contratar 10.000 refugiados nos próximos cinco anos, precisando que a oferta é dirigida a todos os que fogem da guerra, de perseguições e de discriminação e que envolve as lojas do grupo nos 75 países onde está presente.









Howard Schultz, próximo do Partido Democrata, afirmou ainda que a empresa está a contactar os funcionários que sejam afetados pelo decreto assinado na sexta-feira pelo Presidente, Donald Trump, e que impõe fortes restrições à entrada no país de cidadãos do Iémen, Irão, Iraque, Líbia, Síria, Somália e Sudão.



A Airbnb anunciou por seu lado que alojará gratuitamente as pessoas afetadas pelas novas medidas, tanto refugiados como outros viajantes, bloqueados nos aeroportos devido às novas "verificações reforçadas".



A medida foi anunciada no Twitter por Brian Chesky, presidente do conselho de administração da plataforma de aluguer de casas online.



"Contactem-me se precisarem de alojamento", escreveu.



A empresa prevê utilizar o sistema que é acionado quando ocorrem desastres naturais e, uma vez que 80% das ofertas se situam fora do território norte-americano, vai avaliar outras formas de dar resposta ao problema.



"Abrir fronteiras aproxima-nos. Fechá-las divide-nos", escreveu Chesky.



Nos Estados Unidos, país de origem da empresa, a Starbucks vai começar por contratar os refugiados que tenham trabalhado com as Forças Armadas dos Estados Unidos, por exemplo como intérpretes.Howard Schultz, próximo do Partido Democrata, afirmou ainda que a empresa está a contactar os funcionários que sejam afetados pelo decreto assinado na sexta-feira pelo Presidente, Donald Trump, e que impõe fortes restrições à entrada no país de cidadãos do Iémen, Irão, Iraque, Líbia, Síria, Somália e Sudão.A Airbnb anunciou por seu lado que alojará gratuitamente as pessoas afetadas pelas novas medidas, tanto refugiados como outros viajantes, bloqueados nos aeroportos devido às novas "verificações reforçadas".A medida foi anunciada no Twitter por Brian Chesky, presidente do conselho de administração da plataforma de aluguer de casas online."Contactem-me se precisarem de alojamento", escreveu.A empresa prevê utilizar o sistema que é acionado quando ocorrem desastres naturais e, uma vez que 80% das ofertas se situam fora do território norte-americano, vai avaliar outras formas de dar resposta ao problema."Abrir fronteiras aproxima-nos. Fechá-las divide-nos", escreveu Chesky.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito