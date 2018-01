Apple acaba com iPhone X já este verão

Está a pensar comprar um? Então pense melhor, é que a marca da maçã poderá descontinuá-lo em breve.

Por Miguel Dias | 15:02

Está a pensar comprar um iPhone X? Então pense melhor, é que a Apple poderá descontinuá-lo já este verão, depois de ter chegado às lojas de todo mundo em Novembro do ano passado.

A notícia está a ser avançada pela revista norte-americana "Esquire", que refere que a publicação "Appleinsider" – site dedicado à Apple – recebeu informações de Ming-Chi Kuo, analista da empresa KGI Securites, que dão conta que a produção do iPhone X termina no verão.

Os motivos que estão na base desta decisão estão relacionados, sobretudo, com as baixas vendas do modelo em questão, sendo que grande parte dos consumidores continua a olhar para o iPhone 8 Plus – que é uma "máquina" exatamente igual ao iPhone X, só o design exterior é que muda – como a escolha mais óbvia.

Recorde-se que o iPhone X tem um preço que no nosso país começa nos 1179 euros, valor que mereceu várias críticas por parte dos consumidores. O que também mereceu duras críticas foi a mudança de design adotada, com a Apple a substituir o tradicional "home button" pelo Face ID, sistema que desbloqueia o iPhone através de reconhecimento facial.

Resta agora saber se o próximo lançamento da Apple continuará a assumir as mudanças visuais adotadas para este iPhone X ou se a marca com sede em Cupertino vai, efetivamente, "romper" com o X, o iPhone que celebrou o 10.º aniversário desde o lançamento do iPhone original.