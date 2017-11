Apresentadora acusada de atentado ao pudor por falar de mães solteiras

Mulher enfrenta condenação a três anos de prisão no Egito.

Uma apresentadora de televisão egípcia foi acusada em tribunal por falar sobre a gravidez fora do casamento.Doaa Salah enfrenta uma pena de até três anos de prisão por "atentado ao pudor" por ter discutivo a possibilidade da mulher ser mãe solteira durante o seu programa de televisão.Para além da decisão, conhecida na sexta-feira, o tribunal também ordenou que pagasse uma caução de 10 mil libras egípcias (cerca de 487 euros) para que pudesse aguardar julgamento em liberdade.O caso remonta, no entanto, a julho, altura em que um advogado a acusou do crime após ter visto o seu programa no canal de televisão An-Nahar.No programa, avança o The Guardian , Salah discutiu a possibilidade de uma mulher se tornar mãe solteira, sugerindo que pudesse casar apenas para conceber e, depois, pedisse o divórcio. De seguida, a apresentadora pediu a opinião do público sobre o assunto, mas terminou o programa a dizer que "toda a gente rejeita a ideia [da gravidez fora do casamento]" e que "nem tudo o que acontece além-fronteiras poderia acontecer na sociedade [egípcia]", onde o sexo fora do casamento continua a ser tabu.