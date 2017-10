Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apresentadora da TV de Angola encontrada morta em Luanda

Mulher terá sido raptada. Corpo foi encontrado perto da capital angolana.

22:30

A apresentadora da Televisão Pública de Angola (TPA) Beatriz Fernandes foi encontrada morta esta quinta-feira, em Luanda, depois de ter sido raptada com os filhos na noite de quarta-feira.



A notícia foi transmitida em direto por uma jornalista do canal. Em lágrimas, a colega da apresentadora anunciou ao final da tarde de hoje que o corpo de Beatriz Fernandes foi encontrado pelo Serviço de Investigação Criminal angolano, a cerca de 30 quilómetros do centro de Luanda.



De acordo com um familiar da apresentadora, Beatriz Fernandes terá sido raptada à chegada a uma unidade hospitalar de Luanda e os dois filhos menores foram entregues, em pânico, numa esquadra da capital.



Nas últimas semanas há registo de um aumento de casos conhecidos de raptos em Luanda, seguido de homicídio, vitimando essencialmente mulheres, normalmente obrigadas a fazerem levantamentos de dinheiro nas caixas ATM.



A Polícia Nacional não avançou mais pormenores sobre este caso.