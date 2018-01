Apresentadora da TV morta pelo marido à frente do filho menor

Casal estava a discutir a custódia do menino de 9 anos.

18:28

Uma conhecida apresentadora de televisão russa, de 29 anos, foi morta pelo marido em frente ao filho de ambos, de apenas 9 anos. Zhanna Veber, de 29 anos, queria o divórcio de Anatoly Lontikov, de 36, e os dois estavam a discutir a custódia da criança quando o homem foi buscar uma carabina de ar comprimido e disparou várias vezes.

Segundo a polícia, a "arma não letal causou vários ferimentos à vítima", que acabou por morrer a caminho do hospital.

Depois de ver a mãe ser atingida, o menor, Dmitry, ficou em estado de choque. O pai pegou na criança e pôs-se em fuga, antes de se entregar às autoridades.

Segundo vizinhos, o casal discutia regularmente e há dois anos que Zhanna queria o divórcio do marido. As discussões tinham-se tornado mais frequentes depois da apresentadora de televisão ter limitado as visitas que Anatoly podia fazer, depois de o ter expulsado de casa.

Os colegas de Zhanna no cana Laba TV manifestaram-se "profundamente consternados com a morte" da jovem, que descrevem como "ambiciosa, profissional, cheia de sonhos e muito simpática". O canal emitiu programação especial em memória da apresentadora morta.