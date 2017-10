Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arábia Saudita anuncia construção de megacidade de 500 mil milhões de dólares

Região NEOM vai estender-se por uma área de 26.500 quilómetros quadrados, junto ao Mar Vermelho e ao Golfo de Áqaba.

Por Lusa | 15:39

A Arábia Saudita anunciou esta terça-feira que vai investir 500 mil milhões de dólares num megaprojeto de construção de uma cidade junto às fronteiras com o Egito e a Jordânia, incluindo as ilhas de Tirán e Sanafir.



O projeto, anunciado esta terça-feira pelo príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, com o nome NEOM e financiado quase exclusivamente pelo Fundo de Investimentos Públicos, está dentro do plano económico saudita até 2030, cujo objetivo é diversificar a economia, centrada quase exclusivamente na exportação de hidrocarbonetos.



A região de NEOM "vai centrar-se em nove setores de investigação cujo objetivo será o futuro da civilização humana, incluindo o futuro da energia e da água, do transporte, as biotecnologias, a alimentação, as ciências técnicas e digitais, a industrialização avançada, a informação e produção mediática, o entretenimento e a vida", disse bin Salman.



O príncipe, que é também o ministro da Defesa, acrescentou que com este projeto pretende-se "estimular o crescimento e a diversificação económica, habilitar os processos de produção e criar e promover a indústria local a nível global".



A região NEOM vai estender-se por uma área de 26.500 quilómetros quadrados, junto ao Mar Vermelho e ao Golfo de Áqaba, que será o ponto de onde vai partir a futura ponte Rei Salomão, para ligar a Arábia Saudita à península egípcia do Sinai.



Esta iniciativa inclui as controversas ilhas de Tirán e Sanafir, no mar Vermelho, que foram cedidas ao reino saudita pelo presidente egípcio Abdelfatah al Sisi.



A Arábia Saudita é um dos maiores produtores mundiais de petróleo, bombeando diariamente cerca de 10 milhões de barris.