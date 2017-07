Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arábia Saudita define corredores de emergência aéreos para companhias do Qatar

Quatro países árabes decidiram o boicote ao Qatar pelo seu suposto apoio e financiamento ao terrorismo.

23:48

As autoridades aéreas sauditas anunciaram o estabelecimento de "corredores de emergência aéreos" para as companhias do Qatar, proibidas de cruzar o espaço aéreo do reino, bem como dos Emiratos Árabes Unidos, Bahrain e Egito desde cinco de junho.



Num comunicado citado pela agência de notícias oficial saudita, SPA, a Autoridade de Aviação Civil da Arábia Saudita anunciou que foram criados novo corredores, um dos quais de passagem sobre o mar Mediterrâneo, sob administração egípcia, que estará aberto a partir de um de agosto.



A entidade saudita adiantou que esta medida foi concertada com os outros três países que boicotaram o Qatar e acompanhada pela Organização de Aviação Civil Internacional, mas não especificou se se tratou de uma exigência do organismo internacional.



Além disso, assegurou que esta medida pretende "manter a segurança do espaço aéreo em primeiro ligar", além de aplicar ordens reais sobre a rutura das relações com o Qatar.



O reino cortou os laços com Doha há quase dois meses e também impôs um bloqueio naval e terrestre sobre o emirato, que apenas tem fronteira com a Arábia Saudita.



