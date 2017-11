Arábia Saudita diz que vai reabrir aeroportos e portos no Iémen

Ataque com mísseis balísticos em Riade levou ao encerramento de infraestruturas no país mais pobre do mundo árabe.

A missão da Arábia Saudita para as Nações Unidas disse que a coligação liderada pelos sauditas no combate aos rebeldes xiitas no Iémen vai começar a reabrir os aeroportos e portos no país mais pobre do mundo árabe.



"O primeiro passo neste processo será realizado no prazo de 24 horas e envolve a reabertura de todos os portos nas áreas controladas pelo governo internacionalmente reconhecido do Iémen, e apoiado pela coligação", anunciou a missão em comunicado na manhã de hoje.



O comunicado precisou que os portos são em Áden, Mocha e Mukalla.



A Arábia Saudita anunciou que fechou todos os portos depois de um ataque com mísseis balísticos a 04 de novembro em Riade, perto do aeroporto internacional, alegadamente perpetrado pelos rebeldes xiitas conhecidos como 'huthis'".



A Arábia Saudita e os Estados Unidos acusaram o Irão de fornecer o míssil balístico usado no ataque.



Os 'huthis' negaram essa acusação.