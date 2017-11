A Arábia Saudita diz ter intercetado este sábado um míssil balístico que explodiu nas proximidades do aeroporto internacional de Riad.



O ataque foi confirmado pela Força Aérea do Iémen, país controlado pelo grupo radical Houthis - apoiado pelo Irão - desde o golpe de estado de 2015.



O ministro da Defesa Saudita afirma que o projétil, que terá voado mais de 500 km, foi intercetado numa zona a dordesde de Riad, capital da Arábia Saudita.



Do lado Iémenita, os militares dizem ter sido um usado um míssil com a denominação "Burqan 2H.", fabricado no País.

Um vídeo postado na rede social Youtube mostra o momento em que são disparadas as baterias antiáereas, próximo do aeroporto de Riad. Ouvem-se sirenes e vivem-se momentos agitados no terminal aéreo.









Desde 2015 que se sucedem os atos hostis entre os dois países, sendo frequentes os ataques em zonas fronteiriças.