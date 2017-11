Argentina nega pensão de viuvez a jovem que casou com tia-avó

Casal tinha 68 anos de diferença.

Mauricio Ossola tinha 23 anos quando se casou com Yolanda Torres, sua tia-avó, 68 anos mais velha do que o jovem argentino.

Dois anos depois da cerimónia, a professora reformada, na altura com 93 anos, morreu e Mauricio viu ser-lhe negado o direito à pensão de viuvez pela Administração Nacional de Segurança Social da Argentina por achar que o casal não tinha um casamento legítimo.

O jovem, agora com 26 anos, não está satisfeito com a decisão e, de acordo com o jornal argentino El Tribuno, vai levar o caso a tribunal. Segundo Mauricio, apesar da diferença de idades e do parentesco, o matrimónio cumpriu a legislação argentina.

"Não vou deixar que o último desejo da Yolanda não seja cumprido. Eu fiz-lhe um juramento. O nosso casamento foi uma decisão nobre e legítima. Eu amo a Yolanda da forma mais pura que é possível amar alguém, e esse sentimento, junto com a dor de a ter perdido, vão acompanhar-me até ao final dos meus dias", afirmou o argentino durante a entrevista.

Mauricio morava com Yolanda desde criança na cidade de Tres Cerritos. Com eles morava também um irmão do jovem, a mãe e a avó.