Arkansas declara porno online como "crise de saúde pública"

A legislação aprovada já teve resposta do lado da indústria pornográfica.



A vice-presidente do sindicato dos atores de filmes para adultos, Alana Evans, diz ao site Vocativ que os problemas identificados na resolução vão bem para lá da existência de uma indústria pornográfica. "A verdadeira crise de saúde pública é a falta de educação sexual nas nossas escolas e falta de financiamento de programas de parentalidade planeada".



E devolve as acusações: "A indústria para adultos tem-se tornado no bode expiatório para tudo, desde a bulimia adolescente até às violações em bases militares. Em vez de o Partido Republicano tentar censurar o porno por todas as vias possíveis, deviam estar a educar os nossos filhos acerca dos perigos no sexo não seguro".





Não estão, para já, previstas medidas concretas a aplicar, mas o documento será tido em conta pelo Departamento de Saúde do estado nas suas ações de educação e prevenção.