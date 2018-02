Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Armando Inroga nomeado presidente da administração da Televisão de Moçambique

Anúncio feito esta terça-feira pela porta-voz do Conselho de Ministros.

Por Lusa | 18:20

O Governo moçambicano aprovou esta terça-feira uma resolução que nomeia Armando Inroga para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Televisão de Moçambique (TVM), anunciou a porta-voz do Conselho de Ministros.



Armando Inroga foi ministro da Indústria e Comércio entre 2010 e 2015 e vai substituir Jaime Guambe, que dirige a televisão pública moçambicana desde 2013.



O anúncio foi feito no final da sessão de terça-feira do Conselho de Ministros, em Maputo, pela porta-voz da reunião, a vice-ministra do Turismo e da Cultura, Ana Comoana.



O novo dirigente da TVM formou-se em Economia em 2000 pela Universidade Eduardo Mondlane, onde também lecionou.



Além de uma passagem pelo Governo, Inroga foi presidente da Associação Moçambicana de Economistas (AMECON).