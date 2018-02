Arqueológos descobrem cidade no México com tantos edifícios como Manhattan

Investigadores anunciaram esta sexta-feira a novidade.

Investigadores norte-americanos da Universidade do Colorado, anunciaram, esta sexta-feira, a descoberta de uma cidade maia em Angamuco, a oeste do México, construída pelos Purépecha, inimigos do império asteca, com mais de mil anos de idade e uma área semelhante a Manhattan nos EUA.

De acordo com o The Guardian, a descoberta foi feita através de uma técnica de mapeamento com laser chamada Lidar, que está a revolucionar o mundo da arqueologia.

"É incrível pensar que esta enorme cidade estava no coração do México e ninguém sabia da sua existência", disse Chris Fisher, arqueólogo do estabelecimento de ensino, ao mesmo jornal.

Durante a mesma entrevista, o investigador contou que nesta cidade terão vivido cerca de 100 mil pessoas entre os anos de 1000 e 1350.

"Há cerca de 40 mil edifícios construídos, praticamente o mesmo que em Manhattan", adiantou.