Arqueólogos descobrem selo do ‘governador de Jerusalém’ com 2700 anos

Achado feito perto do Muro das Lamentações.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 19:47

Um grupo de arqueólogos israelitas anunciaram esta segunda-feira a descoberta de um selo de barro com 2700 anos que, segundo os investigadores, terá pertencido a um governador de Jerusalém.

O artefacto contém uma inscrição em hebraico, na qual se pode ler "pertencente ao governador da cidade". Acredita-se que o selo estivesse preso a uma encomenda ou presente para o governador, então o cargo de maior relevo em Jerusalém na altura, segundo a Autoridade de Antiguidades israelita.

O selo, do tamanho de uma pequena moeda, tem ainda marcada a imagem de dois homens, virados de frente um para o outro, que vestem longas túnicas com riscas. O objeto foi encontrado perto da praça do Muro das Lamentações.

"Este achado vem provar o relato bíblico da existência de um governador na cidade de Jerusalém há 2700 anos", afirmou o arqueólogo Shlomit Weksler-Bdolah em comunicado à Reuters. Com efeito, o cargo de governador de Jerusalém é referido pelo menos duas vezes na Bíblia. Era o rei que escolhia os ocupantes desta posição.

O anúncio surge semanas depois do presidente dos EUA, Donald Trump, ter reconhecido Jerusalém como capital de Israel, decisão que contrariou a política de estatuto da cidade que se mantinha em vigor há décadas e que levantou nova polémica, com manifestações palestinianas e preocupação demonstrada por vários líderes mundiais.