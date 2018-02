Arranca os próprios olhos à porta de igreja

Jovem de 20 anos estava sob efeito de drogas e diz que o fez para "poder entrar no céu".

12:08

Kaylee Muthart, de 20 anos, arrancou os próprios olhos após consumir metanfetaminas, no exterior de uma igreja na Carolina do Sul, Estados Unidos. A jovem disse ter "ouvido vozes" que a instruíram a sacrificar a visão para garantir a entrada no céu e a vida eterna.

Os gritos de Kaylee chamaram à atenção dos párocos da igreja de South Main Chapel and Mercy Centre que, ao sair do edifício, se depararam com a jovem com o olho na mão.

Apesar dos esforços para a imobilizar, a jovem conseguiu arrancar o outro olho antes da chegada dos paramédicos.

Segundo o jornal Metro, foi necessária uma equipa inteira da polícia para manter Kaylee no chão até ao transporte para o hospital local.

Os médicos limparam as cavidades oculares vazias, para prevenir as infeções, e as análises concluíram que havia uma outra substância, não identificada, entre os cristais de droga que a jovem consumiu.

A mãe de Kaylee, Katy Tompkins, contou ao jornal que no dia anterior ao incidente, tinha decidido fazer uma intervenção à filha e interná-la numa instituição para que a rapariga abandonasse as ruas, local onde vivia desde que começou a dependência há seis meses.

Katy afirma que "Deus decidiu poupar a vida de Kaylee" e que o "terrível episódio" é uma nova chance para a jovem começar uma nova vida.

A mulher criou uma angariação de fundos para comprar um cão guia para a filha.