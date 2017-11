Artesão filipino cria boneco de Trump feito de restos de chinelos de praia

Elmer Padilla fez boneco para dar as boas-vindas ao presidente americano.

Trump tem chegada prevista às Filipinas no próximo domingo, onde encerra a viagem de 12 dias pela Ásia.

Um artesão filipino que se tem destacado por criar bonecos feitos de restos de chinelos de praia criou agora uma figura de Donald Trump, que visita o país nos próximos dias.Elmer Padilla, conhecido por fabricar super-heróis com os materiais que os outros deitam fora, diz querer dar as boas-vindas ao presidente americano. "Fiz esta figura para mostrar aos filipinos adoram arte e que adoramos idolatrar presidentes que ajudam o nosso país", disse à Reuters.O artesão ganhou fama mundial quando o ator Marlk Ruffalo, que interpreta o super-herói Hulk nos filmes da Marvel, publicou um post no Facebook com uma interpretação de Padilla da personagem. Os bonecos são feitos de restos de sandálias de praia, a um preço de 22 euros cada.