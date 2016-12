Artistas e políticos lamentam a morte de George Michael

Os 'media' britânicos dão conta de outras reações de artistas, como o guitarrista Brian May, incrédulo com a notícia, e Elton John que se manifestou "em choque" por ter perdido "um querido amigo, o mais bondoso, a alma mais generosa e um artista brilhante".O músico e produtor Mark Ronson escreveu que George Michael era um dos verdadeiros artistas britânicos, muito mais do que um "fenómeno pop mundial". "Muitos de nós estamos em dívida para com ele", lê-se no Twitter.A apresentadora de televisão Ellen DeGeneres, os músicos Brian Wilson e Bryan Adams estão entre outros nomes que lamentaram a morte de George Michael.O músico britânico George Michael, 53 anos, que integrou os Wham na década de 1980, "morreu serenamente em casa durante a quadra natalícia", em Oxfordshire, no Reino Unido, como revelou o agente, sem adiantar as causas da morte.George Michael é o nome artístico de Georgios Kyriacos Panayiotou, músico britânico de ascendência greco-cipriota que integrou o duo Wham, com Andrew Ridgeley, e se destacou também a solo na música pop, tendo vendido mais de cem milhões de discos.Com os Wham é o intérprete de canções como "Careless Whisper", "Wake me up before you go-go", "Freedom" e "Last Christmas", uma das mais conhecidas músicas pop de Natal.O músico, que chegou a ser notícia também pelos problemas com consumo de droga, atuou a solo apenas uma vez em Portugal, em 2007 no Estádio Municipal de Coimbra, por ocasião dos 25 anos de carreira.Vencedor de dois prémios Grammy, George Michael fica ainda conhecido pelos temas "I want you sex", retirado do premiado álbum de estreia "Faith", "Father figure", "Jesus to a child" e "Freeek!"."George Michael era um homem cujo talento fez dele uma estrela mundial mas ele nunca se sentiu confortável nesse papel", escreve a BBC no obituário do músico.Em 2011, George Michael adiou uma série de concertos depois de lhe ter sido diagnosticada uma pneumonia.