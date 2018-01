As ‘coelhinhas’ que Donald Trump conquistou

O atual presidente dos EUA sempre se viu envolvido em escândalos sexuais com modelos da Playboy e atrizes porno.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 18:44

A alegada relação de Donald Trump com a atriz pornográfica Stormy Daniels tem dado que falar em todo o mundo. A estrela de filmes para adultos terá sido paga pelo advogado do presidente dos EUA para manter o silêncio sobre um encontro sexual entre os dois, que terá acontecido em 2006, quando Trump já era casado com Melania e o filho de ambos, Barron, tinha nascido há apenas 3 meses.

O escândalo tem feito correr muita tinta e Trump nega quaisquer ligações com Stormy Daniels. No entanto, ao logo dos anos, o famosos magnata tem sido associado a várias modelos da Playboy e atrizes pornográficas, tendo mesmo conquistado algumas delas (ou pelo menos tentado). Fique a conhecer todas as ‘coelhinhas’ que foram cortejadas por Donald Trump.

Victoria Zdrok

A atriz pornográfica Victoria Zdrok, nascida na Ucrânia, ganhou fama no iníco dos anos 2000 e garante que manteve uma relação de algum tempo com Donald Trump.





A mulher, que chegou a ser advogada e psicóloga, teve vários encontros com o magnata, mas explica que nunca fez sexo com Trump porque o achava "muito convencido". "Estava sempre a agarrar-me, a beijar-me à força e a dizer que era o melhor amante do Mundo. Falava sempre de uma ‘ex’ que era modelo e que dizia que ele lhe dava os melhores orgasmos e que ela tinha muitas saudades dele. Nunca perguntava nada sobre a minha vida. É horrível para qualquer rapariga algo assim. E ele nunca percebia que era esse o problema. É demasiado vazio, superficial, falso e pomposo", afirma a atriz porno de 44 anos.

Victoria diz que "não queria ser mais uma na lista" de Trump e que por isso os dois ficaram-se por encontros, beijos e carícias. "Nunca conseguia relaxar, porque ele tinha sempre algo sobre ele a dizer. Chegou a verbalizar: ‘Quando fizeres amor comigo nunca mais vais conseguir fazer amor com ninguém", conclui a atriz porno.

Donald Trump já foi confrontado com este caso e negou tudo. "Por amor de Deus! Eu tenho bom gosto em mulheres. Ela parece-se com uma p*** rasca de terceira classe. Olhe para uma fotografia dela. Basta isso para ver que eu nunca a levaria a sair comigo", disse a um jornalista.

Anna Nicole Smith

A mítica ‘coelhinha’ da Playboy do ano de 1993 teve uma ascensão imediata ao estrelato que lhe valeu um casamento com o ‘barão’ do petróleo J. Howard Marshall, que conheceu num clube de strip. Anna Nicole Smith e o empresário casaram quando ela tinha 26 anos e ele 89. Marshall morreu 14 meses depois do casamento e deixou Anna com uma enorme fortuna.





Anna Nicole Smith frequentava várias galas e eventos da alta sociedade e foi aí que conheceu Donald Trump. Os dois apareciam em público frequentemente e mostravam-se inseparáveis entre 1995 e 2000, mas sempre negaram um namoro sério. Anna, tal como Trump, chegou a ter um reality show seu.

A modelo acabou por morrer devido a uma overdose, num quarto de hotel, em 2007. Trump recordou-a após a morte como "uma grande amiga". "Vi a Anna Nicole Smith logo assim que ela chegou a Nova Iorque. Tinha 1,80 m, um corpo de enlouquecer e a melhor cara. E tinha o cabelo mais bonito que alguma vez tinha visto. O cabelo é a minha fraqueza, sou doido por cabelo. E ela era absolutamente linda. Agora, quando ela abria a boca era outra coisa", afirmou Trump numa entrevista de rádio.

Stormy Daniels

Foi a atriz porno que deu início ao escândalo. Em 2006, segundo a estrela de filmes para adultos, os dois conheceram-se num torneio de golfe no estado norte americano do Nevada e Trump convidou-a para o seu quarto de hotel para uma sessão de sexo.





Stormy, de 38 anos, revelou em 2011, ligada a um polígrafo, que os dois jantaram no quarto de Trump, que foi perseguida pelo atual presidente dos EUA vestido apenas com cuecas brancas e que "o sexo foi genérico".

No fim Trump comparou a atriz porno com quem tinha feito sexo à filha dizendo que Stormy era "bonita, inteligente e uma mulher de negócios" como Ivanka.

Karen McDougal

Trabalhava como educadora quando foi descoberta num concurso de modelos em fato de banho e, em 1998, foi a ‘coelhinha’ da Playboy, tendo sido considerada a segunda ‘playmate’ mais quente da década de 90.



Segundo fontes do The National Enquirer, o jornal pagou cerca de 150 mil euros à modelo da Playboy para que revelasse os detalhe de um alegado encontro sexual com Trump, ocorrido em 2006. A entrevista foi feita mas nunca foi publicada. Sabe-se que David Pecker, director executivo da American Media Inc, dona do jornal, é amigo de longa data e foi um dos apoiantes de Donald Trump na corrida à presidência dos EUA. Terá sido Pecker a pressionar para que a história não fosse conhecida.

Devido ao acordo que Karen, de 46 anos, fez com a revista, está impedida de voltar a falar sobre o caso com Trump. Segundo uma amiga, o namoro entre os dois durou 10 meses e Trump convidou Karen para ir ao concurso Miss Universo. Com efeito, os dois estiveram juntos no evento, em 2006, e foram fotografados em clima de cumplicidade.

Alana Evans

Stripper, atriz porno e amiga de Stormy Daniels. Alana Evans garante que também conheceu Trump no torneio de golfe no Nevada, em 2006, e que foi convidada a juntar-se a Trump e Stormy no quarto de hotel.





Segundo Alana, os dois não pararam de lhe ligar porque o actual presidente dos EUA insistia em estar com as duas mulheres. "Ela ligou-me quatro ou cinco vezes e, nas últimas duas chamadas, ouvia-o a falar. Dizia-me ‘Oh, vá lá Alana, vamo-nos divertir os três. Junta-te à festa, ficamos à tua espera’", garante a atriz pornográfica.

Eventualmente, Alana fartou-se e desligou o telemóvel.

Jessica Drake

A modelo e atriz de filmes para adultos Jessica Drake foi a 11.ª mulher a acusar Trump de assédio sexual ainda durante a campanha para as eleições presidenciais norte-americanas.





Jessica também esteve presente no polémico torneio de golfe em 2006 e garante que foi abordada ainda antes de Trump levar Stormy Daniels para o seu quarto de hotel.

Os dois trocaram algumas palavras, Trump convidou a atriz porno para dar um passeio com ele pelo campo. Depois quis levá-a para o seu quarto.

"Não me pareceu certo nada daquilo, por isso resolvi levar duas amigas comigo. Assim que entrámos no quarto dele ele agarrou-nos, apalpou-nos e beijou-nos a todas, sem nunca perguntar nada nem pedir autorização. Estava de pijama com um guarda-costas. Deve ter percebido que não estávamos confortáveis. Fez-nos muitas perguntas sobre a nossa profissão e sobre a nossa vida privada. Ao fim de meia hora fomos embora", conta Jessica.

No entanto, antes de conseguir sair do quarto de Trump, Jessica foi abordada pelo magnata, que lhe terá oferecido 10 mil euros e uma volta de jato privado para fazer sexo com ele. Jessica, hoje com 43 anos, negou a proposta e saiu.

Depois da polémica, Trump garantiu que "tudo não passa de ficção".