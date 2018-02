As histórias de quem perdeu a vida no desastre de avião na Rússia

Começam a conhecer-se as identidades de quem seguia a bordo do aparelho da da Saratov Airlines.

Um avião da companhia aérea russa Saratov Airlines despenhou-se, este domingo, pouco depois de descolar de Moscovo.



O aparelho, um Antonov An-148, tinha acabado de sair do aeroporto Domodedovo, com destino a Orsk, uma cidade perto da fronteira com o Cazaquistão.



A bordo seguiam 71 pessoas, entre 65 passageiros e seis tripulantes.

Anastasia Slavinskaya, de 29 anos.



Um dos pilotos, Sergey Gambaryan, também figura entre os mortos. Tinha 34 anos.

Ninguém sobreviveu.Agora, começam a conhecer-se os nomes de quem seguia a bordo. Uma das primeiras pessoas a serem identificadas foi a hospedeira