Assalta banco e distribui dinheiro na rua totalmente nu

Jovem esperava que o ‘espectáculo’ servisse para lançar a sua carreira como humorista. Momento foi filmado.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 13:46

Um homem de 25 anos assaltou um banco em Fort Lauderdal, na Flórida, EUA. Depois do roubo, despiu-se e, completamente nu, andou a atirar o dinheiro roubado a quem passava na rua.

Alexander Sperber, estacionou o carro junto à instituição bancária. Entrou e, fingindo que tinha uma arma no bolso, com um gesto da mão a simular uma pistola, exigiu dinheiro a um funcionário, que lhe deu um saco com cerca de 4500 euros.

O saco tinha também no seu interior um dispositivo de segurança com tinta, que explodiu assim que Alexander mexeu nas notas. O jovem ficou coberto de tinta e despiu-se.

Depois passeou-se pelas ruas nu, a atirar notas manchadas de tinta ao ar e a oferecê-las a quem passava. O momento insólito foi filmado por várias pessoas, que

As autoridades detiveram o homem pouco depois. Está acusado de roubo e o FBI está a investigar o caso. À polícia local, o homem explicou que queria que o "espectáculo servisse para lançar uma carreira como comediante", com a qual Alexander sonha.



O jovem é descrito como "um aluno exemplar" e estava a acabar o mestrado em Gestão de Sistemas Informáticos. Trabalhava numa empresa de marketing em Fort Lauderdale, onde nasceu e tinha no cadastro apenas duas multas de trânsito e uma chamada falsa para o número de emergência norte-americano.