Ataque a discoteca turca faz 39 mortos

O ministro do Interior da Turquia disse este domingo que morreram 39 pessoas no ataque numa discoteca de Istambul esta madrugada e que pelo menos 16 delas são estrangeiras.



Suleyman Soylu afirmou que há 16 estrangeiros entre os mortos já identificados, sem dar detalhes sobre as nacionalidades, e que 69 feridos estão a ser tratados nos hospitais. O balanço anterior das autoridades turcas era de 35 mortos e 40 feridos.



O ministro disse que o alegado autor do ataque está a ser procurado pela polícia.





Os primeiros relatos falavam em três atacantes vestidos de Pai Natal que dispararam sobre as pessoas que estavam numa discoteca de Istambul a festejar a passagem de ano.De acordo com os relatos que vão surgindo, os atacantes estavam vestidos de Pai Natal e dispararam indiscriminadamente dentro da discoteca Reina, no distrito de Ortakoy, em Istambul, havendo também vários órgãos de comunicação social que avançam que pelo menos um dos atacantes terá mostrado uma bandeira do Estado Islâmico e gritado algumas palavras em árabe.

As imagens que estão a ser transmitidas pelas televisões internacionais mostram pelo menos seis ambulâncias no local e vários civis a saírem da discoteca, havendo também notícia de que várias das 800 pessoas que estavam na discoteca atiraram-se em pânico para as águas do estreito do Bósforo, fugindo do ataque terrorista.





Segundo as agências de informação internacionais, as autoridades da Turquia já tinham aumentado o nível de segurança, com várias barreiras em locais estratégicos em Istambul e na capital, Ancara.A agência de notícias local, a Anadolu, dá conta de que 17 mil polícias tinham sido colocados de prontidão, alguns disfarçados de Pai Natal e outros como vendedores ambulantes.Em 2016, morreram pelo menos 180 pessoas em ataques na Turquia levados a cabo pelo Estado Islâmico e por rebeldes curdos.Os Estados Unidos da América condenaram hoje o "horrível ataque terrorista" desta madrugada numa discoteca de Istambul, em que morreram pelo menos 35 pessoas e 40 ficaram feridas.O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca, Ned Price, acrescentou que o ataque a "inocentes" que celebravam a passagem do ano revela "a selvajaria" dos autores do tiroteio.Price reiterou ainda o apoio norte-americano à Turquia, aliada dos Estados Unidos na NATO, no combate ao terrorismo.Segundo o porta-voz da Casa Branca Eric Schultz, o Presidente norte-americano, Barack Obama, que está de férias no Havai, foi informado sobre o ataque e vai continuar a acompanhar a situação.Também o Departamento de Estado norte-americano emitiu um comunicado em que afirma que Washington se manterá em "estreito contacto" com Ancara durante a investigação do ataque."Estes ataques só reforçam a nossa firme determinação em trabalhar com o Governo da Turquia para combater o flagelo do terrorismo", lê-se no texto.O papa Francisco condenou o atentado de Istambul, no qual morreram 39 pessoas, e criticou "a praga do terrorismo e a mancha de sangue que envolve o mundo com uma sombra de medo e de perda"."Por desgraça, a violência também atingiu esta noite de celebração e esperança. Com profunda dor, expresso a minha proximidade com o povo turco, rezo pelas numerosas vítimas e os feridos e por toda a nação em luto", disse o papa, após a oração do Angelus."Peço ao senhor que apoie todos os homens de boa vontade que enfrentam a praga do terrorismo e essa mancha de sangue que envolve o mundo com uma sombra de medo e de perda", acrescentou.