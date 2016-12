Assaltantes massacram 22 pessoas no Congo

O que achou desta notícia?







Vinte e dois civis foram massacrados sábado e hoje por assaltantes armados no Kivu Norte, no leste da República Democrática do Congo, disseram hoje fontes oficiais.O drama deu-se em Erigeti e nos arredores, no território de Beni, na zona norte de Kivu Norte, que vive há mais de dois anos, uma vaga sanguenta de massacres que fez já mais de 700 mortes, segundo Amisi Kalondano, administrador territorial, que imputou a responsabilidade destes massacres aos rebeldes ugandeses, noticiou a AFP.