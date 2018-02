Assassina filho de cinco anos com "mata-leão"

Suspeito estava sob efeito de drogas.

As autoridades brasileiras detiveram um homem este domingo, em Mato Grosso, suspeito de matar o filho com um golpe de estrangulamento usado nas artes marciais japonesas, conhecido por "mata-leão".

Jonas Teixeira, de 30 anos, confessou às autoridades que cometeu o crime sob efeito de drogas e garantiu que, mal teve consciência do que tinha feito, levou Davi para a unidade hospitalar mais próxima onde a criança acabou por morrer.

A Polícia Civil deteve o homem que vai agora responder pelo crime de homicídio qualificado.

De acordo com o site brasileiro G1, além das marcas de estrangulamento, o corpo do menino tinha também sinais de ter sido espancado.

A mãe do menino estava a trabalhar no momento do crime e só teve conhecimento que o filho tinha morrido várias horas depois.