Assassina lésbica quer casar na prisão

Mulher tem um relação amorosa com uma incendiária com quem partilha o estabelecimento prisional.

Shauna Hoare, a mediática assassina de Becky Watts, a jovem de 16 anos que foi sufocada e sequestrada pelo meio-irmão e a companheira, quer casar com a namorada na prisão onde se encontra a cumprir pena.



A mulher tem um relacionamento amoroso com uma outra presidiária, Bernie Chance, uma incendiária.



As duas pediram autorização ao estabelecimento prisional para dar o nó na capela da prisão. De acordo com o jornal The Mirror, o pedido de autorização para o matrimónio é algo que não deverá agradar à mãe da vítima, que sempre disse que o grande dia na vida da filha deveria ser o seu casamento e não o seu funeral.



Shauna está a cumprir uma pena de 17 anos pela morte da jovem Becky. Também Nathan Matthews, o meio-irmão da adolescente e na altura namorado de Shauna, se encontra preso, depois de ter sido condenado a prisão perpétua pelo mesmo crime.



A jovem desapareceu no dia 19 de fevereiro de 2015, em Bristol no Reino Unido. O seu corpo apareceu cerca de três semanas depois, na mesma cidade, completamente desmembrado. A jovem tinha sido atraída para uma cilada armada pelo casal que a sufocou até à morte e sequestrou o seu corpo.