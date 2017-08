Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assassinado jornalista de jornal crítico do regime na Venezuela

Cadáver foi localizado nas proximidades de uma das faculdades da Universidade Central com um ferimento no pescoço.

Por Lusa | 18:06

As autoridades venezuelanas encontraram esta terça-feira o cadáver de José Daniel Hernández Sequera jornalista do diário El Nuevo País, crítico do regime do Presidente Nicolás Maduro.



O cadáver foi localizado nas proximidades de uma das faculdades da Universidade Central da Venezuela, com um ferimento no pescoço e o caso está a ser investigado pelo Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC, antiga Polícia Técnica Judiciária).



A vítima estava desaparecida desde segunda-feira, dia em que, depois de trabalhar, saiu a caminhar na direção de Los Próceres, nas proximidades do Forte de Tiúna, a principal base militar de Caracas, apenas com o bilhete de identidade e um cartão do multibanco.



Até agora não existe nenhuma informação oficial sobre as causas e circunstâncias da morte.



O assassínio ocorre no momento em que são cada vez mais frequentes as denuncias de intimidação a jornalistas, inclusive de parte das forças de segurança, que tentam impedir a cobertura de manifestações da oposição.