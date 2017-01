Assassino de embaixador turco enterrado em campa anónima

De acordo com a Anadolu, o corpo do jovem agente foi entregue aos serviços municipais de Ancara, uma vez que ninguém o reclamou após o prazo legal de duas semanas.



O embaixador russo foi enterrado, depois de uma homenagem nacional, no final de dezembro, num cemitério a norte de Moscovo.



Em Ancara, a rua onde se situa a embaixada russa foi rebatizada com o nome do embaixador, numa cerimónia a 10 de janeiro.



Este homicídio ocorreu em plena fase de estreitamento das relações entre Ancara e Moscovo, que denunciaram "uma provocação" destinada a sabotar a cooperação bilateral.



Mevlüt Mert Altintas, o assassino do embaixador russo em Ancara, foi esta segunda-feira enterrado numa campa anónima na capital turca, noticiou a agência pró-governamental Anadolu.Sob as objetivas das câmaras, Altintas, um agente da polícia turca de 22 anos, matou a 19 de dezembro, com nove balas, o embaixador Andrei Karlov, durante a inauguração de uma exposição.O agente, vestido com um fato preto, foi imediatamente abatido pelas forças de segurança, depois de ter gritado "Allah Akbar" ("Deus é grande") e afirmado querer vingar a cidade síria de Alepo.