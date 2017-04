Assassino do Facebook encontrado morto nos EUA

Steve Stephens was spotted this morning by PSP members in Erie County. After a brief pursuit, Stephens shot and killed himself. — PA State Police (@PAStatePolice) April 18, 2017

O que achou desta notícia?







10% Muito insatisfeito

10%





90% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







10% Muito insatisfeito

10%





90% Muito satisfeito pub

Steve Stephen, o homem suspeito de ter cometido um homicídio e de ter divulgado o crime no Facebook, foi encontrado morto esta terça-feira. Em fuga às autoridades desde domingo, o suspeito foi encontrado morto dentro de um carro em Erie, no Estado da Pensilvânia.A polícia avança que terá cometido suicídio com uma arma de fogo.O assassino terá sido o autor da morte de Robert Godwin, de 74 anos. Na tarde de domingo, publiocu o vídeo na rede social que o mostra a disparar contra ele.De acordo com a polícia da Pensilvânia, Stephen matou-se pouco depois de ser avistado por uma patrulha, que lhe moveu uma breve perseguição.O crime aconteceu no domingo, na cidade de Cleveland, no Ohio. Stepehen foi agora encontrado em Eire, no vizinho estado da Pensivânia, a 166km de Cleveland.