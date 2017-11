Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assassino em série Charles Manson hospitalizado de urgência

Homem de 83 anos foi o responsável pela morte da atriz Sharon Tate.

Charles Manson, o assassino em série que matou a atriz Sharon Tate em 1969, foi hospitalizado em estado grave e com um prognóstico desfavorável, avança esta quinta-feira o site TMZ.



O homem de 83 anos cumpre uma pena de prisão perpétua há 40 anos. Um dos criminosos mais conhecidos dos EUA, Charles foi internado num hospital em Bakersfield, na Califórnia.



O assassino foi condenado à morte em 1971 por matar sete pessoas, entre as quais a artista, mulher do realizador Roman Polaski, que estava grávida de oito meses e meio.



Estes crimes foram levados a cabo pelo homem e ainda por um grupo denominado "Família Manson", uma espécie de seita que seguia as ações do assassino.