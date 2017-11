Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assembleia Nacional francesa retira imunidade de Marine Le Pen

Em dezembro de 2015, líder do partido de extrema-direita, publicou três fotos de execuções no Twitter com o comentário "Estado Islâmico, é isso".

Por Lusa | 16:50

A Assembleia Nacional francesa decidiu esta quarta-feira retirar a imunidade parlamentar à líder do partido de extrema-direita Frente Nacional, Marine Le Pen, que publicou no Twitter fotos de execuções do grupo extremista Estado Islâmico (EI), disseram fontes parlamentares.



O fim da imunidade de Marine Le Pen, decidida pela Mesa da Assembleia Nacional após um pedido judicial, deve permitir a emissão de um "mandado de condução" para apresentação mediante a convocação do juiz, de acordo com as fontes.



Em dezembro de 2015, Marine Le Pen publicou três fotos de execuções no Twitter com o comentário "Estado Islâmico, é isso".



Marine le Pen removeu de imediato uma das fotos, a de James Foley, que "chocou profundamente" a família do jornalista norte-americano decapitado pelo EI.



"A liberdade de expressão e de denúncia, que é consubstanciada no papel do deputado, morreu com esta decisão de baixa política", declarou a presidente da Frente Nacional à agência de notícias AFP.



"É melhor ser um 'jihadista' na Síria do que um deputado que denuncia as abjeções do Estado Islâmico", acrescentou.



Outro deputado da extrema-direita, Gilbert Collard, também está a ser investigado pelas mesmas razões.



O Parlamento europeu aceitou, em março, retirar a imunidade da então Marine Le Pen. No entanto, Le Pen conseguiu eleger-se deputada em França em junho, tendo abandonado o cargo político em Bruxelas.



No fim de setembro, o Parlamento francês retirou a imunidade de Gilbert Collard, que já interpôs um recurso no tribunal administrativo.