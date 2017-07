Porta-voz de Trump demite-se

Sean Spicer discordou de decisão do presidente norte-americano, que nomeou Anthony Scaramucci para director de comunicações.

17:15

Sean Spicer, o assessor de imprensa da Casa Branca, pediu a demissão esta sexta-feira, depois de uma alegada discussão com o presidente norte-americano Donald Trump, após este ter nomeado o empresário Anthony Scaramucci para director de comunicações.



Trump ofereceu o cargo a Scaramucci esta manhã e, após saber que o seu porta-voz não concordava, pediu a Spicer que se amntivesse no cargo.



Spicer terá dito ao presidente norte-americano que a nomeação era "um enorme erro", de acordo com fonte próxima da Casa Branca.



(Em atualização)