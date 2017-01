Assessor de Trump manda calar a imprensa por ser o "partido da oposição"

Um dos principais consehleiros do Presidente norte-americano, Donald Trump, considerou que a imprensa é o "partido da oposição" nos Estados Unidos e "deve ficar em silêncio", numa entrevista divulgada pelo jornal New York Times.



"Eu quero que me cite. Os meios de comunicação social são o partido da oposição. Eles não entendem o país. E continuam sem entender as razões pelas quais Donald Trump é Presidente dos Estados Unidos", disse Steve Bannon, em entrevista feita quarta-feira por telefone.



"A imprensa deve ser prejudicada e humilhada, deve calar-se e escutar por um instante", acrescentou Steve Bannon.









"É por isso que não têm poder. Foram humilhados", disse Bannon ao The New York Times, jornal que foi duramente criticado por Donald Trump.



Os comentários de Steve Bannon aumentam a campanha da Casa Branca para desacreditar a imprensa e ocorrem depois de Donald Trump ter afirmado no sábado que os jornalistas estavam entre as "pessoas mais desonestas do mundo".



Questionado sobre a credibilidade do porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, depois de ter feito uma conferência de imprensa em que insistiu em informações falsas, Steve Bannon disse: "Achamos que é um distintivo de honra".



"A imprensa tem integridade zero, inteligência zero e não trabalha", acrescentou Steve Bannon.



