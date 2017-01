Assistência à Grécia poderá estar em causa se FMI rejeitar participar

Neste sentido, Regling lembrou que estas preocupações "não são novas" e que a posição do MEE é "clara" quanto a continuar o programa com a participação do FMI, não porque necessitem do seu apoio financeiro, considerando que o MEE o pode proporcionar, mas porque esse foi o acordo entre as instituições "e não há razão para mudá-lo agora".



O diretor-geral do MEE assumiu que o deixa "muito nervoso" a possibilidade de o FMI recusar participar no resgate, "porque isto criaria sérios problemas em alguns países", e assegurou que o presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças holandês, Jeroen Dijsselbloem, bem como as instituições europeias, "estão a trabalhar" para que o FMI participe na próxima reunião do Eurogrupo.



Questionado sobre se as instituições europeias têm um "plano B" caso o FMI rejeite participar no resgate à Grécia, Regling respondeu negativamente.



O responsável antecipou que as instituições europeias não terão de desembolsar os 86.000 milhões de euros previstos no terceiro resgate, uma vez que, quer o crescimento, quer o desempenho orçamental do país foram "melhores do que o esperado" e a banca "provavelmente necessitará de menos 20.000 milhões de euros que o previsto".



Na sexta-feira, foi divulgado um relatório segundo o qual o FMI considera a situação da dívida grega "insustentável" e "explosiva" a longo prazo e apela à zona euro para propor medidas de alívio "mais credíveis".



O diretor-geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), Klaus Regling, admitiu esta segunda-feira que as instituições europeias não aprovarão o desembolso da próxima 'tranche' do programa de assistência à Grécia se o Fundo Monetário Internacional (FMI) rejeitar participar no resgate."Essa é a minha hipótese de trabalho. Não porque seja a minha condição, mas porque os nossos Estados-membros assim o entendem. Esse é o acordo institucional a que chegámos no passado. Essa é a minha hipótese de trabalho", afirmou Regling aos jornalistas quando questionado sobre se a participação do FMI era uma condição para aprovar o próximo desembolso à Grécia.O FMI vai anunciar em 6 de fevereiro se participa no resgate à Grécia, face ao qual agora só proporciona apoio técnico aos credores europeus - Comissão Europeia, Banco Central Europeu e MEE -, mas os Estados -membros, nomeadamente a Alemanha, que conta com o apoio de Bruxelas, insistem que a instituição deve participar no resgate.