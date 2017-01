Assistência à investidura de Trump foi inferior às de Obama

E a frequência do metropolitano não se aproximou das últimas inaugurações. Às 11h00 da manhã (o discurso público de Trump foi às 12h00), existiam 193 mil viagens registadas, segundo a conta na rede social Twitter deste serviço de transporte público. À mesma hora, há oito anos, o número era de 513 mil viagens. Quatro anos mais tarde, para a segunda inauguração de Obama de 317.000.



A segunda inauguração de George W. Bush contou com 197.000, com referência às mesmas 11h00 horas.



Grupos pequenos e bancadas semivazias também pontuavam a rota do desfile presidencial. Hotéis no Distrito de Colúmbia informaram a existência de quartos disponíveis, uma raridade num evento tão importante como uma inauguração presidencial.E a frequência do metropolitano não se aproximou das últimas inaugurações. Às 11h00 da manhã (o discurso público de Trump foi às 12h00), existiam 193 mil viagens registadas, segundo a conta na rede social Twitter deste serviço de transporte público. À mesma hora, há oito anos, o número era de 513 mil viagens. Quatro anos mais tarde, para a segunda inauguração de Obama de 317.000.A segunda inauguração de George W. Bush contou com 197.000, com referência às mesmas 11h00 horas.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A investidura de Donald Trump como Presidente dos EUA teve muito menos pessoas a assistir do que a do primeiro mandato do seu antecessor, Barack Obama, há oito anos.Fotos do mesmo espaço, o parque National Mall, aquando da cerimónia de investidura de Barack Obama, em 2009, mostram uma multidão que se estendia da parte ocidental do Capitólio até ao monumento a George Washington.Fotos do mesmo espaço tiradas na sexta-feira exibem grandes pedaços de espaços vazios.