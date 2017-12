Asteroide assustador volta a sobrevoar a Terra em 2018

Meteoro foi avistado pela primeira vez no dia de Halloween, em 2015.

21.12.17

O asteroide em forma de caveira que sobrevoou o planeta Terra, pela primeira vez, no dia 31 de outubro de 2015 (no Halloween), vai voltar a ser avistado em novembro de 2018.

De acordo com os media britânicos, no dia 31 de outubro de 2015, o meteoro passou perto do nosso planeta a 125 500 quilómetros por hora e a uma distância de 499 mil quilómetros. E, agora, a Terra está preparada para outro encontro 'assustador' com um asteroide de 700 metros que parece uma caveira.

Para o ano, em novembro, o asteroide vai voltar a sobrevoar a Terra e os cientistas vão ter uma nova oportunidade de estudar este fenómeno estranho. No entanto, desta vez, a rocha, conhecida como 2015 TB145, vai passar mais longe do nosso planeta.

"O asteroide tem uma magnitude de 26,5, o que significa que só é visível da Terra através do uso de telescópios espaciais ou telescópios de grande dimensão", afirmou o investigador Pablo Santos-Sanz, do Instituto de Astrofísica da Andaluzia.