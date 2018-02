Asteroide vai passar próximo da Terra esta sexta-feira

Objeto espacial não representa qualquer perigo para a população.

14:15

Um asteroide, com uma dimensão entre 15 e 40 metros, vai passar entre o planeta Terra e Lua esta sexta-feira. O fenómeno foi descoberto pelos astrónomos do centro Catalina Sky Survey em Tucson, no Arizona, Estados Unidos, que revelaram que o objeto espacial vai percorrer o espaço a uma distância de 64 mil quilómetros da Terra, não caracterizando qualquer perigo para a população.

"Apesar de o asteroide 2018 CB ser de dimensão reduzida, é maior do que o que entrou na atmosfera da Rússia há exatamente cinco anos atrás, em 2013", revelou Paul Chodas, profissional da NASA, no comunicado emitido esta terça-feira.

Segundo o mesmo, os asteroides com este tamanho não costumam aproximar-se do nosso planeta, sendo algo que acontece "apenas uma ou duas vezes por ano".

Este é o segundo asteroide a viajar no espaço com uma trajetória perto da Terra esta semana. O primeiro, que realizou o percurso na terça-feira, passou a cerca de 184 mil quilómetros de distância e tinha entre 15 a 30 metros.