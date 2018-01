Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataca à martelada amigo que tentou seduzir a mãe

Jovem de 21 anos foi condenado a dois anos de prisão após admitir o crime.

17:01

Kaylam Megson, de 21 anos, atacou um amigo à martelada depois de descobrir que este andava a tentar seduzir a sua mãe, enviando-lhe mensagens com conteúdo sexual explícito.



Furioso, o jovem atacou Ashley Duffus, golpeando-o com a ferramenta uma vez na cabeça e duas vezes nas costelas. Em tribunal, a vítima queixou-se de que o ataque lhe provocou a perfuração de um dos pulmões.



Esta quinta-feira, Megson foi condenado a dois anos de prisão depois de admitir que atacou o amigo.



O incidente ocorreu no passado dia 18 de outubro, em Kendal, na Inglaterra, quando Kaylam estava em casa com a mãe e com Duffus. O jovem pegou no telemóvel da mãe para o utilizar rapidamente e deparou-se com mensagens de texto explícitas e da cariz sexual entre os dois.



Enfurecido e depois de ter estado a ingerir álcool, Kaylam pegou num martelo e atacou Duffus, que ficou com problemas respiratórios desde então.