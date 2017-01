Ataca homem em discoteca por piada sobre órgão sexual

Barnabas Wilhelm por considerar o seu comentário ofensivo, em abril do ano passado.Conhecido por ser amigo de celebridades como Rita Ora e Kate Moss, Carl já tinha sido visto a lançar um pouco da sua bebida a um amigo do fotógrafo, pouco antes do ataque.





Carl conseguiu escapar à prisão, ficando apenas condenado a cumprir 12 meses de trabalho comunitário e a pagar uma indemnização no valor de cerca de seis mil euros ao lesado.



Segundo o jornal britânico The Mirror, o milionário foi visto a celebrar com a namorada horas depois de a audiência em tribunal ter terminado.









