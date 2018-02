Ataca passageiro e hospedeiras em avião e acaba preso com fita-cola

Violência em voo foi captada em vídeo.

Um norte-americano foi detido por uma série de episódios de violência a bordo de um voo da All Nippon Airways (ANA), que fazia a ligação entre Los Angeles e Tóquio. O detido envolveu-se em confrontos com o passageiro a seu lado, o que obrigou à intervenção do pessoal de bordo.

Quando as hospedeiras tentaram parar as agressões, acabaram elas vítimas de violência.

O episódio ocorreu em Maio mas só agora foram reveladas imagens captadas no interior do avião que mostram as agressões.

O agressor parece afastar-se, antes de voltar a atacar a primeira vítima. Segundo o comunicado da companhia aérea japonesa, quando tentaram imobilizar o homem, as hospedeiras foram esmurradas, pontapeadas e até mordidas, tendo uma delas ficado a sangrar profusamente de um braço.

Ainda assim, conseguiram imobilizar o agressor com recurso a fita cola e braçadeiras de plástico. Três vítimas do agressor tiveram que receber tratamento médico.