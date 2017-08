Atacado por urso gigante quando tentava alimentá-lo

Animal colocou-se em pé, agarrou o homem e agrediu-o.

Naiphum Promratee, de 36 anos, estava com os amigos quando decidiu ir visitar o templo da província rural de Phetchabun, na Tailândia. Os monges têm cerca de doze porcos selvagens e um largo número de ursos que estão enjaulados. Ainda assim, os visitantes podem – se quiserem – tentar alimentar os animais.

Promratee tentava alimentar o urso, mas começou a provocá-lo e a brincar com ele. De repente, o animal colocou-se em pé e agarrou-o, arrastando-o para o recinto e agredindo-o, antes de rasgar um dos ombros da vítima.



Os amigos do homem começaram a tentar distrair a criatura enfurecida com uma vara e saltaram para o local para ajudar.

A vítima foi levada para o hospital onde está a recuperar e já é capaz de falar.

Bpae Permpoonsap, de 60 anos, do serviço de resgate Khon Khao Koo Pai, afirmou aos media locais que quando chegou ao local encontrou "o homem gravemente ferido (...) teve sorte de sobreviver".