Atacam homem no trânsito com um machado

As imagens mostram vários homens, com máscaras pretas e um machado, a golpear repetidamente um outro homem, que está dentro do carro. O vídeo tem sido partilhado através do WhatsApp, e não se sabe ainda onde aconteceu nem os intervenientes do incidente.







Um dos homens pode ser visto a atacar brutalmente as pernas da vítima, enquanto outro continua a agredi-lo com um machado.







Apesar de estar a ser brutalmente atingida, a vítima continua a dar luta, numa tentativa de se proteger e afastar os atacantes. Contudo, como o vídeo mostra, quanto mais a vítima tenta empurrar o grupo, utilizando as pernas e os braços, mais os agressores lançam desmedidos golpes.







A filmagem foi carregada no YouTube com um comentário afirmando que o incidente aconteceu na passada segunda-feira.







O vídeo de 46 segundos tem sido partilhado nas redes sociais e na aplicação WhatsApp, embora não esteja claro quem, onde e quando ocorreu o incidente.

Alguns espectadores dizem acreditar que o ataque aconteceu em Birmingham, embora outros afirmem que foi em Londres e que se tratou de uma disputa entre gangues rivais.







Tanto a Polícia Metropolitana como a Polícia de West Midlands dizem não ter recebido nenhuma ligação relacionada ao vídeo e que não sabem onde foi filmado.