Atacante de Hamburgo era conhecido das autoridades alemãs por se ter radicalizado

Homem de 26 anos foi travado por transeuntes depois de ataque com machado.

Por Lusa | 12:56

As autoridades alemãs afirmaram este sábado que o homem de 26 anos que, na sexta-feira, atacou mortalmente com um pequeno machado uma pessoa e feriu várias num supermercado em Hamburgo, na Alemanha, era conhecido das autoridades por ser um radical islâmico e por estar instável psicologicamente.



O suspeito, um jovem de 26 anos nascido nos Emirados Árabes Unidos, foi rapidamente controlado por traseuntes e preso depois do ataque em Barmbek, no estado alemão de Hamburgo.



O responsável pela Administração Interna de Hamburgo, Andy Grote, disse que o homem - cujo pedido de asilo tinha sido rejeitado - era conhecido das autoridades por se ter radicalizado, mas que não era considerado perigoso.



Grote disse que a razão do ataque continua ainda por definir, mas acredita que o jovem de 26 anos tenha agido sozinho, uma vez que não são conhecidas ligações a redes extremistas.



Além da pessoa que morreu, o jovem de 26 anos esfaqueou mais pelo menos cinco pessoas. De acordo com Andy Grote nenhum dos feridos corre risco de vida.