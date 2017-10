Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataque a base militar faz um morto na Caxemira indiana

Há pelo menos três feridos resultantes deste ataque, ocorrido perto do aeroporto.

03.10.17

Pelo menos três soldados indianos ficaram esta terça-feira feridos num ataque perpetrado por dois ou três rebeldes, um dos quais foi abatido, numa base militar próxima de um aeroporto na Caxemira indiana.



O ataque de "dois ou três rebeldes" contra uma base do corpo de guardas da fronteira indiana perto do aeroporto de Srinagar, uma das duas capitais da Caxemira indiana, começou pelas 04h15 (23h45 de segunda-feira em Lisboa), disse à Efe uma fonte que pediu anonimato.



"Neste ataque ficaram feridos três soldados", disse a fonte, informando que as tropas indianas responderam à ação e abateram um dos rebeldes.



"O confronto ainda está em curso", sublinhou.



Esta ação acontece um mês depois de um ataque a um quartel da polícia em Caxemira, no qual morreram oito agentes, e mais de um ano depois de outra ação contra uma base militar que causou a morte de 19 soldados indianos.