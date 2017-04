Ataque a refugiado adolescente em Londres terá envolvido 20 pessoas

Ao perceber que se tratava de um requerente de asilo, os jovens, na casa dos 20 anos, perseguiram-no e bateram-lhe.



A polícia contou que, na sexta-feira, um grupo de jovens abordou o adolescente curdo-iraniano, de 17 anos, numa paragem de autocarro de Croydon, nos arredores de Londres. Estava acompanhado de outros dois amigos.Ao perceber que se tratava de um requerente de asilo, os jovens, na casa dos 20 anos, perseguiram-no e bateram-lhe.As agressões só pararam com a intervenção de transeuntes e a chegada das autoridades.O ataque já foi condenado por líderes políticos, como o deputado conservador Gavin Barwell, que descreveu os atacantes como "ralé".O Reino Unido tem registado um aumento da xenofobia, expressa em ameaças, insultos e agressões, desde que o país decidiu, num referendo em junho, abandonar a União Europeia.

A polícia britânica informou esta segunda-feira que cerca de 20 pessoas poderão ter estado envolvidas no ataque a um adolescente que é requerente de asilo , na sexta-feira, no sul de Londres, que está a ser investigado como crime de ódio.O jovem foi agredido com muita violência e ficou com o crâneo fraturado e um coágulo na cabeça. Está internado num hospital, em estado muito grave.A Polícia Metropolitana de Londres divulgou três imagens de pessoas que quer interrogar no âmbito da investigação ao ataque, oito das quais já estão detidas por suspeita de tentativa de homicídio.