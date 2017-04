Ataque aéreo da coligação internacional mata sete civis na Síria

Este caso ocorreu na região de Shuaib al-Zeker, onde forças sírias estão a levar a cabo uma ofensiva contra o Estado Islâmico apoiada por ataques aéreos da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos da América (EUA).



Também o grupo 'Sound and Picture', que regista atrocidades em áreas da Síria controladas pelos extremistas do Estado Islâmico, deu conta do mesmo número de vítimas.

Ativistas sírios disseram este sábado que pelo menos sete civis morreram depois de um avião da coligação liderada pelos EUA ter bombardeado um barco com pessoas que fugiam de combates entre forças leais ao regime e extremistas do Estado Islâmico.Os ativistas do grupo 'Raqqa is Being Slaughtered Silently' ['Raqqa está a ser massacrada silenciosamente', em inglês] disse que o barco levava cerca de 40 pessoas e foi atingido quando atravessava o Eufrates no norte da província.A mesma fonte afirmou que foram encontrados os corpos de uma mulher e dos seis filhos.