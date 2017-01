Ataque aéreo por engano na Nigéria causou 70 mortos

O Comité Internacional da Cruz Vermelha afirmou hoje que o novo balanço das vítimas dá conta de 70 mortos e mais de uma centena de feridos.Também indicou que 46 feridos "muito graves" continuam no campo, à espera de serem retirados para tratamento médico.O ataque ocorreu às 09:00 locais (08:00 em Lisboa) de terça-feira, quando um avião da força aérea nigeriana bombardeou por erro um campo de refugiados de Rann, no nordeste da Nigéria.O estado do Borno é o epicentro da insurreição armada dos islamitas do grupo Boko Haram. O ataque aconteceu quando os trabalhadores humanitários distribuíam alimentos aos refugiados."Nas últimas semanas, o Boko Haram deslocou a sua base de operações da floresta de Sambisa para Kala e um avião militar confundiu Rann com Kala", disse à AFP um habitante local.A organização Human Rights Watch (HRW) apelou ao governo nigeriano para que compense as vítimas dos bombardeamentos.O investigador Mausi Segun, da HRW, sustentou que o bombardeamento pode não ter sido intencional - o que constituiria um crime de guerra - mas foi "um bombardeamento indiscriminado, em violação da lei humanitária internacional".De acordo com Segun, mesmo que se diga que o ataque foi acidental isso não significa que as vítimas não têm direito a uma reparação.As autoridades do Estado do Borno puseram em marcha um "plano de urgência médica", colocando em estado de alerta hospitais públicos, médicos e ambulâncias em Maidiguri, a maior cidade da região.A Cruz Vermelha internacional enviou um helicóptero para retirar as vítimas do campo de Rann para Maiduguri. Já a MSF ficou encarregada de coordenar a resposta médica, indicou Isa Gusau, porta-voz do governo do estado.Rann alberga 43 mil deslocados, muitos "severamente subnutridos".