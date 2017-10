Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataque com faca fere oito pessoas em Munique

Hipótese de terrorismo descartada.

Por Daniela Rebouta | 09:47

Um homem armado com uma faca feriu ontem oito pessoas junto a uma estação de metro no centro de Munique, na Alemanha. O suspeito pôs-se em fuga mas acabou por ser detido horas depois pela polícia, que afastou a hipótese de terrorismo.



O ataque ocorreu ao início da manhã nas imediações da estação de metro de Rosenheimer Platz e causou o pânico entre as muitas pessoas que passavam pelo local. As vítimas apresentavam apenas ferimentos ligeiros e nenhuma corria perigo de vida.



O suspeito, que tinha uma mochila às costas, fugiu de bicicleta após o ataque. Temendo estar perante um ato terrorista, a polícia pediu à população para que permanecesse em casa enquanto procurava o atacante.



O homem, de 33 anos, acabou por ser localizado e detido na zona leste da cidade algumas horas depois do ataque.



A polícia alemã descartou a hipótese de terrorismo e suspeita que o atacante, que já tinha cadastro por roubo e desordem pública, sofre de problemas de saúde mental.



O gabinete do secretário de Estado das Comunidades informou que não há portugueses entre os feridos.