Ataque em mesquita xiita de Cabul fez pelo menos 30 mortos

Atacante chegou a pé à mesquita Imã Zaman, na zona oeste de Cabul, entrou e detonou os explosivos que trazia no corpo.

Por Lusa | 16:08

Um homem entrou esta sexta-feira à tarde numa mesquita xiita da capital do Afeganistão, Cabul, e fez-se explodir entre os fiéis, fazendo pelo menos 30 mortos e 45 feridos, anunciou um responsável do Ministério do Interior afegão.



O major-general Alimast Momand disse à agência Associated Press que o atacante chegou a pé à mesquita Imã Zaman, na zona oeste de Cabul, entrou e detonou os explosivos que trazia no corpo.



Um outro responsável, o general de polícia Mohammad Salim Amas, disse por seu turno à agência France Presse que o homem estava armado e, depois de entrar na mesquita, "abriu fogo sobre os fiéis" que estavam no templo.



Amas disse não dispor no momento de informações sobre vítimas.