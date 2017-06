Ataque lançado a partir de helicóptero contra Supremo Tribunal na Venezuela

No discurso, transmitido obrigatoriamente pela rádio e televisão, Ernesto Villegas afirmou que a aeronave sobrevoou a sede do Ministério do Interior, no centro da capital, e "efetuou cerca de 15 disparos contra o edifício", enquanto no terraço decorria uma receção com aproximadamente 80 pessoas.O aparelho seguiu depois para o Supremo Tribunal, "onde foram efetuados disparos e lançadas pelo menos quatro granadas, de origem colombiana e fabrico israelita, das quais uma não explodiu e foi recolhida", disse o mesmo responsável.Villegas sublinhou que as forças armadas e os corpos de segurança do Estado foram destacados para capturar o autor do duplo ataque e recuperar a aeronave, exortando os cidadãos a comunicar qualquer informação que tenham sobre o paradeiro de Pérez ou do helicóptero.O ministro afirmou que os ataques fazem parte de "uma escalada golpista contra a Constituição e as suas instituições", indicando ainda que Óscar Pérez está a ser investigado pelas "ligações à Agência Central de Inteligência" (CIA, na sigla em inglês) e à embaixada dos Estados Unidos na Venezuela.Para o Governo, estes são ataques de cariz terrorista, "enquadrados na ofensiva de insurreição conduzida por fações extremistas da direita venezuelana com o apoio de governos e poderes estrangeiros".